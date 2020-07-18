للاختصاص.. إحالة دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" للاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، نظر الدعوى التي تتهم كل من مالك قناة "أم بي سي" وليد الإبراهيم، والفنان رامز جلال، بتهمة الاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها بجرائم قانون حماية الملكية الفكرية، بحسب المحامي هاني سامح.

كان المحامي هاني سامح وصلاح بخيت، أقاما دعوى قضائية تتهم مالك قناة ام بي سي وليد الإبراهيم، والفنان رامز جلال، بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكاً في تأليف برنامج رامز الرمضاني، باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وأكدت صاحبة الدعوى أنها تملك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله، ومدير البرنامج، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية، وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة.

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وذكرت أوراق الجنحة أن المتهمين اعتقدا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل، وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة، واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني، وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة، ليقوموا بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور.

وقالت، إن المتهمين قد ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقاً لأحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محمي طبقاً لأحكام القانون عبر التلفزيون، وأجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، و شبكات المعلومات وشبكات الاتصالات، بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف والاعتداء على الحق الأدبي و المالي لحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 181 مكررا من قانون من قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابعت، إن مالك قناة إم بي سي وليد ابراهيم عبد العزيز الإبراهيم، يحاكم بشخصه وصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست برودكشن كومباني إم بي سي مصر، وفقا للسجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة.