الأوقاف: أداء صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة المقبلة، الجمعة الأولى من ذي الحجة، بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، فقط بعدد محدود من العاملين بها.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، السبت، رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.
ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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