محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف رؤساء اللجان العامة في المحافظات، بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية في دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.
وتضمن القرار إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردي أو القائمة، من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.
وكلف سكرتير عام حزب الوفد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير أسبوعي لرئيس الحزب، على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقة يُكلف رؤساء لجان الوفد بإعداد أسماء المرشحين لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.