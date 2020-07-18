"تعاون بين الزراعة ومصر الخير".. افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني في البحيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.

وأكد وزير الزراعة أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، تعاقدت الوزارة مع مؤسسة مصر الخير لرفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.

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وأضاف أن النجاح هو كيف تدير المشروع وتخطط، والتخطيط والنجاح يحتاج بيانات دقيقة، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، تم حصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين، كما تقوم حاليًا بحصر جميع مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية ليكون لدينا رؤية مستقبلية للنهوض بالثروة الداجنة والمشروعات التي لها أولوية.

وأشار إلى أن مشروع البتلو يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله حوالي مليار و600 مليون جنيه، كقروض ميسرة لحوالي 10 آلاف مستفيد بحوالي 116 ألف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الأسعار.

وقال وزير الزراعة الى اهتمام الوزارة برفع كفاءة الأصول لادارتها بشكل اقتصادي، لافتًا إلى أن الزراعة شهدت نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات الماضية، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروع قيمتها حوالي 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغير، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لحوالي 9.6 مليون متر يوميًا من مصادر مياه غير تقليدية، يتم ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية، حيث تشهد مصر حاليًا أكبر محطة بالعالم بمصرف بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي.

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