وزير السياحة البيلاروسي: نرغب في زيادة الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مقومات مصر وتنوع منتجاتها التي تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضي كافة الأذواق من السائحين ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والمؤتمرات وغيرها من الأنماط المتنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع العناني وسيرجي كوفالشوك وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي، على مائدة مستديرة بحضور الوفد المصري المرافق للوزير وممثلي القطاع السياحي الخاص وكبار منظمي الرحلات البيلاروسيين، استمرارًا للقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي.

وبحث اللقاء، تعزيز سبل التعاون وآليات دفع حركة السياحة البينية بين مصر وبيلاروسيا من خلال عرض المقومات السياحية لكلا البلدين.

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وأشار العناني، إلى خطة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، لافتًا إلى ما نوه عنه وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي عن الاهتمام الملحوظ للسائحين البيلاروس بالسياحة الثقافية، بجانب ولعهم بالشواطئ المصرية الخلابة.

وفي هذا الشأن، أعرب الجانب البيلاروسي وخاصة منظمي الرحلات، عن رغبتهم في تنظيم برامج للسياحة الثقافية عبر تنظيم رحلات نيلية (نايل كروز) بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما.

واستعرض أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي تقوم المنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية باتباعها وتطبيقها لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.