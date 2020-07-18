​​بعد التحرير.. "الصوت والضوء" تكشف خطتها لإضاءة وتطوير 4 ميادين جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة، إن هناك تكليفًا جديدًا لإضاءة ميادين مصر الشهيرة، على غرار إضاءة ميدان التحرير.

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أن العمل يجري حاليًّا على رسم لوحة فنية جديدة تعدها حاليًّا شركة "مصر للصوت والضوء"؛ لاستكمال عبقرية إضاءة ميدان التحرير بإضاءة أشهر الميادين في القاهرة، في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مصر حاليًّا.

وتابع رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية: "قريبًا نتوج مصر على عرش الجمال بإضاءة أهم معالمها التراثية"، مؤكدًا أن عملية التطوير جاءت بتكليف خلال افتتاحات كباري مصر الجديدة والطرق بمدينة القاهرة وقصر البارون، في إطار استكمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية- ميادين القاهرة.

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وأضاف عبدالعزيز أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف نفس الجهات التي عملت على مشروع تطوير ميدان التحرير؛ لإعداد تصوراتها لباقي الميادين الأخرى، وشكل مجموعة من وزارة السياحة والآثار والإسكان ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري وشركة مصر للصوت والضوء، لوضع التصور الجديد.

وأوضح رئيس "الصوت والضوء" أن الميادين التي يجري عمل تصور لها حاليًا لتطويرها تشمل ميادين (طلعت حرب، ومصطفى كامل، والأوبرا، والعتبة)، وحديقة الأزبكية، والشوارع المؤدية إليها.

وعن بدء العمل والتكلفة، قال عبدالعزيز: "لم تعلن بعد، وجار دراستها ووضع التصميمات الخاصة بها من خلال مجموعة العمل المشكلة من جانب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عمل اجتماعات لوضع الرؤية العامة للمشروع، على أن يبدأ العمل الفعلي بعد ذلك مباشرة".

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