مصر | صائد الإرهابيين.. من هو اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لأمن المنافذ؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صائد الإرهابيين.. من هو اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لأمن المنافذ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتولي اللواء خالد شلبي منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، وذلك ضمن حركة التنقلات العام لمساعدي الوزير للعام الحالي 2020.

ويذكر أن اللواء خالد شلبي تنقل في العديد من الأقسام فور تخرجه من كلية الشرطة، خاصة في قطاع أمن الإسكندرية، وتم انتدابه وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم تولي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلفا للواء مجدي عبد العال، الذي تم نقلة مديرا لأمن السويس في عام 2015، ثم عُين مديرا لأمن الفيوم خلفا للواء قاسم محمد قاسم الذي تم تعيينه مدير لشرطة النقل والمواصلات.

كما تولى اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، وكان له دور كبير في المساهمة لكشف العديد من الجرائم الجنائية والإرهابية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية لعام 2020، على النحو التالي:

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.

لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

لواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.

لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.

لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.

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لواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.

لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.

لواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية.

لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.

لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.

لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.

لواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر.

لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

لواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

لواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.

لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.