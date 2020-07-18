أخبار مصر | توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة قد انتهت من تصحيح خمس مواد، وأن امتحانات غدا الأحد ستكون في مستوي الطالب المتوسط ولا قلق منها.

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة، موجها رسالة للطلاب: "انسوا اللي فات وركزوا في اللي جاي"، متابعا أنه لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميًا، مشيرا إلي أن الوزارة ستعمل علي تحديد الموعد عقب الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية التي تم امتحانها لطلاب الشهادة الثانوية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

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واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادتين ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالبطالبة بنسبة نجاح87%.

وأوضح الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان، حصول (1215) طالبطالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبطالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طالبطالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

فضًلا عن حصول (236) طالبطالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالبطالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالبطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.