أخبار مصر | 6 رسائل من وزير السياحة والآثار إلى فرنسا في عيدها الوطني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 رسائل من وزير السياحة والآثار إلى فرنسا في عيدها الوطني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رسالة صداقة للشعب الفرنسي عبر شبكة الإنترنت، وذلك بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وكذلك بمناسبة يوم علم الآثار الرابع في نسخته الرابعة.

وتضمنت كلمة العناني عدد من الرسائل إلى فرنسا بعيدها القومي، حيث بدأ العناني قائلًا: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم عبر شبكة الإنترنت، في رسالة صداقة إلى الشعب الفرنسي احتفالًا بالعيد الوطني الفرنسي الذي يوافق يوم 14 يوليو، كما أرسل رسالة أخرى لزملائي الأثريين الفرنسيين العاملين في المواقع المصرية بمناسبة يوم علم الآثار في نسخته الرابعة".

الرسالة الأولى:

وأكمل الدكتور خالد العناني قائلًا: "علاقتنا بفرنسا عميقة تمتد لمائتي عام مضت، والفرنسيون موجودون في مصر يعملون بـ 50 موقعا أثريًا مصريًا من خلال بعثات الحفائر الأثرية، التابعة لثلاث مؤسسات رفيعة المستوى، وهي المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، والمركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك، ومعهد الدراسات الإسكندرية"

الرسالة الثانية

وأشار العناني: "نحن سعداء بهذا التواجد، والذي توج العام الماضي بعام الثقافة المصري الفرنسي، والذي تميز بحدثين هامين للغاية الأول معرض الملك توت عنخ آمون في فرنسا بحديقة لافييت والذي اجتذب مليون وأربعمائة ألف زائر، والحدث الثاني كان في القاهرة بالمتحف المصري في التحرير لاستحضار الاكتشافات الأثرية الكبيرة للبعثات الفرنسية في مصر".

الرسالة الثالثة

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وأضاف الوزير: "الآن أصبحنا وزارة السياحة والآثار، ونعول كثيرًا على خبرات الزملاء الفرنسين في تطوير المواقع الأثرية، وكذلك متاحفنا الكبرى التي نعمل على إنشائها في أنحاء مصر، وكذا على إضافة مواقع مصرية جديدة بمواقع التراث العالمي".

الرسالة الرابعة

"كما نعول كثيرًا على الحكومة الفرنسية والزملاء من علماء المصريات الفرنسيين في مسألة مكافحة الاتجار الغير مشروع بالتراث المصري، ويسعدني أن أسمع بوضوح صوت فرنسا والعلماء والمؤسسات الفرنسية كلما ظهرت قطعة أثرية مصرية في أحد صالات المزادات الخاصة.

الرسالة الخامسة

"ويسعدني أن أول بعثة أثرية استأنفت علمها في مصر بعد أزمة كورونا كانت بعثة فرنسية، حيث تفتح مصر أراضيها الآن وسط ظروف صحية جيدة للغاية".

الرسالة السادسة

وختم العناني كلماته قائلًا، "في عام 2019، ثلاثمائة ألف سائح فرنسي، وهو ما يعبر عن مدى إقبال المواطن الفرنسي على المقصد السياحي المصري، والآن ننتظركم فعودوا سريعًا".