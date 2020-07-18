شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوضح حقيقة إصابته بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس "كورونا".

وقال البابا تواضروس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد إنها "شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني بخير وصحة جيدة، مضيفاى أنه يمارس عمله الرعوى ويتابع كل أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحته.

كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل الخميس الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالايبارشية.