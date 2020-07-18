شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يعلن مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ: نتعرض لمضايقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الرئاسي لحزب المحافظين عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الدائمة للانتخابات بالحزب، والذي جاء فيه أن عددًا من مرشحي الحزب على قوائم شرق وغرب الدلتا تعرضوا للتعنت والمضايقات والعرقلة، أثناء تقديمهم أوراق الترشح والكشف الطبي، رغم التزامهم الكامل بالقرارات والتعليمات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.

وقال الحزب في بيان، السبت: «استشعر الحزب بأن ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وعادلة غير متوفرة، وعليه قرر عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ، آملا في أن يكون هذا دافعاً لتوجيه بتحسين المناخ العام، حتى يتمكن الحزب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم، ليتمكن من القيام بدوره كحزب سياسي وطني، في تعزيز المشاركة السياسية، في ظل احترام التعددية الحزبية التي نص عليها الدستور.