شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني حالي ضمن 29 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 29 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الإبتدائية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، وعضوية المستشاريين: أسامه سيد صديق، أحمد سمير حسن أبوالليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفي عبدالخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين في تمام الساعة الثانية ظهر السبت، وبلغ عددهم 29 بينهم سيدة واحده، و«شريف نادي» عضو حالي بمجلس النواب عن مركز ملوي.

وعلى جانب آخر، أعلن مسؤول بمديرية الصحة، إن 32 أجروا الكشف الطبي، تمهيدًا لخوض الانتخابات المقرره بالداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بينهم سيدتان هما: أسماء صابر على، المقرر أن تخوض الانتخابات على مقاعد الفردي «مستقل»، والدكتورة رشا أحمد مهدي، المقرر أن تخوض الانتخابات بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلى 5 مقاعد، بنظام القائمة.

وأعلن حزب مستقبل وطن في وقت سابق عن الدفع بـ5 مرشحين له في نظام الفردي، كما أعلن حزبي حماة الوطن والمؤتمر الدفع بعدد من المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ.

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