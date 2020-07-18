شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: توقيع الكشف على 68 مرشحا محتملا لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء أعمال لجنة الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ الكشف الطبي اليوم.

وقال مكي، في تصريح صحفى، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 68 مرشحا محتملا، بينهم 8 سيدات، بـ4 مستشفيات خصصتهم المديرية لتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح، وهي مستشفيات «المنصورة الدولى وطلخا ودكرنس وميت غمر».

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يومي 9 و10 أغسطس المصريين في الخارج وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.