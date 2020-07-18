شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسيوط والسكرتير المساعد يتابعان سير العمل بالمراكز التكنولوجية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو عبد العال، نائب محافظ أسيوط، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بجميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

كان المهندس عمرو عبد العال قد تفقد المركز التكنولوجي بحي غرب، رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب ونائبه ومدير الإدارة الهندسية، وتابع سير العمل وتقديم طلبات التصالح حتى في أيام العطلات، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء تنفيذا للقانون.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، المركز التكنولوجى بمركز أبوتيج، رافقه خلالها يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وتابع سير العمل وتلقى طلبات التصالح، موجها بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات، كما تابع رؤساء المراكز والاحياء سير العمل بالمراكز التكنولوجية واستلام طلبات التصالح.

المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي

المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي

المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي