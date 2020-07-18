شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمحافظ شمال سيناء تشمل مشروع تطوير العريش والأسواق والمرافق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة تفقدية في وسط مدينة العريش، لتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق وبعض مرافق الخدمات بوسط المدينة، في وجود بعض المسؤولين.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وربطها بالمحاور والميادين بداية من ميدان الساعة حتى ميدان السادات الرئيسى مرورا ببنك القاهرة وميناء العريش، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية، وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية، كما اطمأن المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين العاملين في جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا.

كما تفقد الأسواق للاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين واستعدادها لتوفير مستلزمات عيد الأضحى المبارك مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع التجمعات في مواجهة أزمة كورونا، مشددا على توفير كافة لوازم الأسرة خلال فترة العيد من سلع ومواد غذائية ولحوم أضاحى وغيرها.

وشملت جولة المحافظ التفقدية المخازن الخاصة بمجلس مدينة العريش للوقوف على حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة الاجراءات الوقائية في التعامل مع تلك المخازن حرصا على صحة العاملين والمتعاملين معهم.

ومن جهة أخرى، عاين المحافظ، مبنى قسم شرطة رابع العريش القديم الذي توقف العمل به منذ 2011 وانتقاله إلى مبنى آخر، حيث ناقش المحافظ كيفية إعادة استخدامه والاستفادة منه واستخدامه بعد تطويره، وطالب المسؤولين بعرض المقترحات الخاصة باعادة تشغيله واستخدامه للاستفادة منه.

ومن جانبه، أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، على انتظام وسرعة العمل في مشروع تطوير العريش للانتهاء منه في المواعيد المحددة وطبقا للمخطط له، حيث تم تركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء النافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنيه التي تدل على تراث سيناء وذكري النصر العظيم.

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كما أعلن فتحى راشد، وكيل وزارة التموين، عن توفير كافة احتياجات المواطنين والاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع استمرار الرقابة التموينية في متابعة توفير السلع بالمواصفات الجيدة ومراقبة الأسعار لمنع الاستغلال والاحتكار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال جولة التفقدية لتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق والمرافق

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال جولة التفقدية لتفقد مشروع تطوير العريش والأسواق والمرافق