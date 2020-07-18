شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. اللواء طارق الزواوى للسيطرة على جرائم الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت وزارة الداخلية في حركة تنقلاتها السنوية على دعم بعض القطاعات الحيوية بكوادر أمنية ذات كفاءة كبيرة.

ولأن الجريمة الالكترونية أصبحت هي الآفة الجديدة، تم الدفع باللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية ومواجهة جرائم السب والقذف، وغيرها من الجرائم التي تظهر على السوشيال ميدياً، فضلاً عن الاستعانة باللواء عاصم الداهش بمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الاختلاسات والتزوير والنصب.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد واحدة من أكبر حركات التنقلات في صفوف ضباط الشرطة، حيث جاء بالحركة تصعيد 10 مساعدين وزير، و9 مدراء أمن، و9 مدرين إدارة، فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

جاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاء بالحركة تصعيد اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى، واللواء دكتور محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

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وشملت الحركة تصعيد اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان

وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم، واللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية

وتضمنت الحركة تعيين اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر .

وجاء بالحركة تعيين اللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، واللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات .

وشملت الحركة تعيين اللواء دكتور سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء دكتور هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، واللواء دكتور ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .