شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار خالد عراق ، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل اتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا ، مؤكد على أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية، خلال ورشة العمل التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بحوالى 17 الف لجنة فرعية.

كما قررت الهيئة إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية، بالالتزام بالاجراءات الوقاية ومنها ارتداء الكمامات الطيبة والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى خارج وداخل اللجان الفرعية. الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد الناخبين، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ، عدد اللجان الفرعية