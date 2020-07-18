شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينفى إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا. وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوى ويتابع كافة أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أول أمس الخميس بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالايبارشية.

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