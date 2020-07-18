شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس مصري يبتكر وحدات مكتبية لحماية الموظفين من كورونا ويفوز بجائزة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المهندس المعماري والمصمم المصري محمد رضوان، تصميم مكاتب لحماية الموظفين والعمال من فيروس كورونا، حيث تتميز الوحدات بالتعقيم والغلق المحكم، فضلا عن أنها مزودة بتقنية بصمة الوجه، وفاز التصميم بجائزة أفضل تصميم في مسابقة DNA في باريس.

وأوضح رضوان، في لقاء ببرنامج "صباحك مصري" أن فكرة تصميم المكتب عبارة عن أشكال سداسية بارتفاع 2.5 متر، وتحتوى على بوابة وشباك أتوماتيكي، يدخلها الهواء عن طريق "فلاتر ومرواح" للتأكد من خلو الهواء من العدوى، لتصبح وحدة محكمة الغلق والتحكم بشكل أتوماتيكي.

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وحول اشتراكه في المسابقة، قال: زوجتى فكرت في الاشتراك في المسابقة وبعدها بشهر تلقيت إيميل بفوزى بأفضل تصميم، داعيا قطاع الأعمال في مصر لدعم المصممين بهدف منافسة المنتج المصري عالميا.