شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نسبة النجاح فى عينة الأحياء للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الأحياء حيث جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالب/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حصل (5246) طالب/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالب/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالب/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.