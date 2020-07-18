شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعقد اجتماعا مع وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع صباح اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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