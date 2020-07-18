شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادتى الرياضيات التطبيقية بنسبة نجاح 87% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادتين ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالب/طالبة بنسبة نجاح87%.

وأوضح الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان، حصول (1215) طالب/طالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالب/طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طالب/طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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فضًلا عن حصول (236) طالب/طالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالب/طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالب/طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.

أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالب/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.

حيث حصل (5246) طالب/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالب/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالب/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.