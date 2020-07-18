شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجلس محمد رمضان فى الساحل بعد حكم حبسه؟.. تعرف على موقفه في القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح الدقى، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

ورغم قرار المحكمة إلا أن "رمضان" يشارك متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا وفيديوهات على البلاج من الساحل الشمالي مع مشاهير، كان آخر الفيديوهات مقطع جديد ظهر فيه أثناء الرقص والغناء مع المصطافين، وجعل الكثير من المواطنين يسألون: لماذا يجلس محمد رمضان فى الساحل رغم حكم حبسه وهل يمكن القبض عليه في كمين العودة ؟.

تليفزيون ”الخليج 365” سلط في تغطيته الخاصة اليوم الضوء على الأمر للإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال القاري حول قرار حبس الفنان محمد رمضان، وأعد التغطية الزميل محمد محسوب.

وخلال التغطية الخاصة لموقف "رمضان"، قال الزميل أحمد الجعفري، الصحفي بقسم الحوادث بـ"الخليج 365"، عبر تطبيق زوم، إن الحكم أول درجة غير واجب النفاذ لأنه صادر بكفالة مالية، موضحاً أنه لو دفع الكفالة فإن الحكم يوقع لحين الاستئناف على الحكم وينظر أمام محكمة الجنح المستأنفة.

وأكد أنه سيتقدم دفاع الفنان باستئناف على الحكم خلال الأسبوع الجارى، تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقى.

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وأشار إلى أنه يحق للفنان محمد رمضان الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام من إيداع حيثياته، وقبل الاستئناف يجب دفع مبلغ الكفالة المقدرة بـ20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإذا استوفى الاستئناف الشروط القانونية يتم تحديد جلسة لنظره أمام محكمة الجنح المستأنفة.



تلفزيون الخليج 365 وتفنيد حكم محمد رمضان

وتنظر محكمة جنح مستأنف الدقى الاستئناف المقرر تقديمه من جانب الفنان محمد رمضان، ويحق لمحكمة الاستئناف تأييد حكم أول درجة أو تخفيفه، بينما لا يحق لها تغليظ العقوبة، فلا يدار المتهم بالاستئناف، ويكون حكمها نهائي وواجب النفاذ.

وذكر أن القضية التي صدر بها حكم على محمد رمضان هي قضية ظهوره في أحد البرامج وتحدثه بشكل غير لائق عن الطيار واعتبر الطيار أن حديث محمد رمضان عنه نوع من السب والقذف وتم رفع قضية ضده.

وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة ضد محمد رمضان من الطيار مثل قضية الحصول على تعويض مالي بديل لفصل الطيار وهى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية.

وأكد أن حضور محمد رمضان خلال جلسة نظر الحكم أمام محكمة الاستئناف غير وجوبي ويمكن أن يحضر موكله.