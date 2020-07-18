شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الداخلية..أهم 10 ملفات أمام مدراء الأمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر مدراء الأمن الجدد عدد من الملفات الأمنية الهامة لاستكمالها خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرب الشرطة على الجريمة والتصدى لها بكافة صورها.
وتأتى على رأس الملفات الهامة "ضبط المرور فى الشارع، واستكمال مداهمة البؤر الاجرامية، والتوسع فى تنفيذ الأحكام، وزيادة عدد حملات إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات، وإزالة الإشغالات من الطرق، وموجهة التشكيلات العصابية، وضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة، وملاحقة تجارة وتعاطى المخدرات، وترسيخ قيم حقوق الإنسان واهتمام كرامة المواطن، واستكمال تطوير الخدمات الجماهيرية بالمواقع الشرطية، وتأمين الاستحقاقات الديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة تنقلات الداخلية..أهم 10 ملفات أمام مدراء الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.