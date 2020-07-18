شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الداخلية..أهم 10 ملفات أمام مدراء الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر مدراء الأمن الجدد عدد من الملفات الأمنية الهامة لاستكمالها خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرب الشرطة على الجريمة والتصدى لها بكافة صورها.

وتأتى على رأس الملفات الهامة "ضبط المرور فى الشارع، واستكمال مداهمة البؤر الاجرامية، والتوسع فى تنفيذ الأحكام، وزيادة عدد حملات إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات، وإزالة الإشغالات من الطرق، وموجهة التشكيلات العصابية، وضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة، وملاحقة تجارة وتعاطى المخدرات، وترسيخ قيم حقوق الإنسان واهتمام كرامة المواطن، واستكمال تطوير الخدمات الجماهيرية بالمواقع الشرطية، وتأمين الاستحقاقات الديمقراطية".