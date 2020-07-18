شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..حركة تنقلات الداخلية لعام 2020 كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة. وجاء بحركة تنقلات الشرطة: فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة .. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية . وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى : • تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. • مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى. ------------------------- • لواء / خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ . • لواء / رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن. • لواء / هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى . • لواء د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين . • لواء/ عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء . • لواء / محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة . • لواء / حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة . • لواء د/ مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق . • لواء / حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان . • لواء / محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار . Advertisements • لواء / رمزى المزين مدير أمن الفيوم . • لواء / فخر العربى مدير أمن القليوبية . • لواء / إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية . • لواء / أحمد فاروق مدير أمن المنوفية . • لواء / رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية . • لواء / محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد . • لواء / هانى مدحت مدير أمن الغربية . • لواء / أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء . • لواء / محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر . • لواء / طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات . • لواء / عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة . • لواء / محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات . • لواء / ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات . • لواء د / سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس . • لواء / يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية . • لواء د / هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم . • لواء / محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى . • لواء د / ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .

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