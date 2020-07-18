شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لـ"تلفزيون الخليج 365": قانون المركبات لن يسمح إلا بتشغيل "سايس صالح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه لن يتم السماح للمواطنين بـ"ركن" السيارة فى أى مكان بعد التطبيق الفعلى لقانون تنظيم انتظار المركبات، مشيراً إلى أنه سيتم الركن فقط فى ساحات محددة للانتظار، موضحاً أنه إذا كانت الساحة ممتلئة فإنه سيتم التوجه لأقرب ساحة.

جاء ذلك خلال تغطية خاصة من تليفزيون ”الخليج 365” لتسليط الضوء على القانون، والإجابة على كافة التساؤلات التى تشغل بال المواطنين حول القانون، فى التغطية الخاصة التى أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل تامر إسماعيل.

وحول اختيار السايس أكد أنه بموجب تنظيم انتظار المركبات فإن الدولة لن تسمح ممثلة فى جهة الإدارة المحلية، إلا باختيار مواطن صالح وسوى للتعامل مع المواطنين بهدوء وكياسة وعقل وسيكون مسئول مسئولية كامل عن السيارة طوال فترة الانتظار.

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وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 3 شهور، وهى ستشرح المواد التى تضمنها القانون.



مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون الخليج 365

وشدد على أن الترخيص يمنح للأفراد والأشخاص وينطبق عليها نفس الشروط التى يحددها القانون، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل 27 لجنة فى المحافظات لتنظيم الأمر كذلك لجان فى المدن الجديدة لتطبيق القانون وتنظيمه.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضي، ونشر نصه في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.