شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال المستشار خالد عراقى ، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات فى سبيل اتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا .

وأضاف عضو الهيئة الوطنية، خلال ورشة العمل التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بحوالى 17 الف لجنة فرعية.

شركات المحمول: 16 قرشا زيادة على ضريبة الدمغة لعملاء الفاتورة والكارت

بدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير و الكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 67 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة، وذلك َوفق لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

وبدأت الشركات في إرسال رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدء من اليوم السبت ، ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

الصحة: ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بالمستشفيات لـ 31.5% لأول مرة

كشفت احصاءات كورونا التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا وخروج المرضى من مستشفيات العزل إلي 31.5 % وذلك لاول مرة بينما بلغت نسبة الوفيات 4.8% .

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمي

الإسكان: كراسات الشروط المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صحة كراسات الشروط، التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، JANNA»، والمقرر طرحها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة.

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محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لبيان مدى تأثر عقار حريق الموسكى

قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار رقم 15 (شارع الموسكي مع شارع الشواذلية) بحي الموسكي من الحريق الذي نشب به.

ووجه المحافظ، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون إصابات أو وفيات.

غدا طقس مائل للحرارة رطب وشبورة بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

كلية الشرطة تبدأ تلقى أوراق الحاصلين على الثانوية العام الماضى "أون لاين"

تبدأ أكاديمية الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها "العام الماضي" بداية من بعد غد الاثنين، ولمدة 11 يوما، على أن يكون التقديم "أون لاين" عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت(https://moi.gov.eg/ )، بينما يتم التقديم للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها هذا العام بداية من 5 أغسطس حتى 20 من نفس الشهر.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

النيابة تتخذ إجراءات قانونية للتأكد من شخصية الميت الحي بالشرقية..فيديو لايف

يقدم الخليج 365 فيديو لايف من أمام مركز شرطة الزقازيق، لرصد قصة "محمد الجمال" المدرس العائد للحياة من الموت، بعد أن اختفى فى شهر يناير الماضى، وتم العثور على جثمانه فى مشرحة مستشفى بالشرقية، وتعرفت أسرته عليه وتم دفنه فى 21 مارس بالقرية، وبالأمس أحد شباب القرية شاهده يسير بالقرية وتتبعه وهو يسير فى المقابر وتم العثور عليه، والتوجه به لمركز شرطة الزقازيق.