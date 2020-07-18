شكرا لقرائتكم خبر عن القفز بين أسطح البنايات.. هواية شاب مصرى أودت بحياته في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ضحايا ممارسة الهوايات بطريقة غير مسئولة تتوالى، فبعد تعدد حالات الوفيات بسبب الطائرات الورقية، طالعتنا صحيفة الراى الكويتية بنبأ وفاة مقيم مصرى نتيجة إحدى الهوايات أيضا.

وفى التفاصيل أوردت الصحيفة أن الشاب يبلغ من العمر 17 سنة، وتوفى إثر سقوطه من أعلى بناية في منطقة المنقف، أثناء ممارسته هوايته المفضلة وهى القفز بين البنايات من سطح إلى آخر، وفق إفادة أهله وزملائه.

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وأكد الأهالى أن الشاب اختل توازنه بشكل مفاجئ، ما أدى لسقوطه بـ «حوش العمارة».



وعند وصول رجال الإسعاف كان الشاب قد فارق الحياة، وسجلت قضية بالواقعة في مخفر المنطقة.