شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أرمينيا: تركيا مصدر توتر الشرق الأوسط وتحاول فرض سيطرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم زهراب مناتساكانيان ، وزير خارجية أرمينيا، تركيا بالعمل على زيادة التوتر في أماكن عدة ، منوها بتدخل أنقرة وتسببها في زيادة التوتر شرقي المتوسط وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأرميني في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، اليوم السبت، إن تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياساتها في المنطقة وتمثل خطوة جيوسياسية خطيرة، مشيرا إلى أن الأفعال التركية لا تسهم في إيجاد حل سلمي في المنطقة ، مضيفا أن سلوك تركيا لا يساهم في إيجاد حل سلمي، والسياسات التركية في التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان غير بناءة".