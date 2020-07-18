شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مواطن وزوجته يعتديان على فريق التمريض بمركز صحة الأسرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدى مواطن وزوجته على فريق التمريض بمركز صحة الاسرة بالطالبية التابع لإدارة العمرانية بشارع الهرم وذلك خلال تطعيم الأطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ، حيث يقوم فريق التمريض داخل مكتب الصحة بإعطاء كل مواطن رقم تسلسل منعا للتزاحم ولعدم دخول شخص قبل الاخر الا بأسبقية الحضور وبترتيب الأرقام .

الواقعة جاءت عقب استفسار المواطن على دوره ،حيث كان يشغل رقم 82 ولم يحضر المواطن صاحب واقعة الاعتداء خلال النداء على رقمه لتطعيم طفله وقام فريق التمريض بتطعيم الأرقام التالية وفقا لترتيب الأسماء بالكشف ،مما جعل المواطن وزوجته يقومان بالاعتداء على فريق التمريض وإحداث حالة من الفوضى داخل مكتب الصحة مما أدى الى تجمهر المواطنين وتعطيل تطعيم الأطفال بمركز الصحة لأكثر من ساعة حتى قامت مديرة مكتب الصحة بالاتصال بالشرطة وعمل محضر تعدى على فريق التمريض بمركز الصحة .

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من جانبها أكدت الدكتورة أماني مختار مديرة مركز صحة الأسرة بالطالبية بإدارة العمرانية في تصريحات لـ" الخليج 365 " أن فريق التمريض تعرض لتعدى من قبل مواطن وزجته وإحداث فوضى بالمركز لافته الى انه تم الاتصال بالنجدة لتحرير محضر بالواقعة للتصدي لحالات الاعتداء على العاملين بالمركز

على جانب أخر قام العاملين بمركز الصحة بالطالبية بكتابة مذكرة لمحافظ الجيزة تتضمن انه نظرا لتكرار حالات تعدى المترددين بالأيدي وبالألفاظ على العاملين داخل الواحدة الصحية نطالب بتوفير الرعاية الأمنية للازمة .