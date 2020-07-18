شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ زى النواب.. اعرف حقوق الأعضاء وفقا للقانون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تبدأ فى 9 و10 أغسطس انتخابات المصريين بالخارج، وفى الداخل يومى 11و12 أغسطس. وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى 19 أغسطس، وذلك طبقا لجدول الانتخابات الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وستجرى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر المقبل، والإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر المقبل.
وطبقا للمادة 115 من الدستور التى تطبق على مجلس الشيوخ، كما نص القانون ينعقد المجلس فى الأسبوع الأول من أكتوبر 2020.
في هذا الفيديو، نتعرف معا، على حقوق أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون..
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