شعب ابن نكتة.. مصر الأعلى استخداما لـ "إيموجى" الضحك بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة "فيس بوك"، أن المصريين أكثر شعب يستخدم "إيموجى" الضحك فى الشرق الأوسط، وربما هذا الأمر ليس بجديد على البلد المعروف عن أهله حبهم للضحك والسخرية دائمًا حتى فى أحلك وأصعب المواقف التى تمر عليهم.
وتلك الإحصائية إن دلت على شىء فإنها تشير إلى أن عالم التكنولوجيا لم ينهِ عادة السخرية والضحك من المصريين فى أصعب الأوقات مثلما حدث على مر التاريخ
ولمعرفة تفاصيل ثاني أكثر إيموجي استخداما لدى المصريين شاهد الفيديو التالى..
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