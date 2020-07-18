شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمجموعة الأولى من المتقدمين للعمل بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه على الذين سبق أن تقدموا على الموقع الإلكتروني للوزارة للعمل (مهندسين كهرباء – مهندسين ميكانيكا – مهندسين عمارة – أخصائي نظم ومعلومات) بوزارة الأوقاف بنظام الأجر مقابل العمل الحاصلين على ( الماجستير أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف أو تقدير جيد جدا) ضرورة الحضور للمقابلة الشخصية ، في العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

أولاً : مقابلة مهندسين كهرباء يوم الثلاثاء الموافق 21 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .

ثانياً : مقابلة مهندسين ميكانيكا يوم الأربعاء الموافق 22 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

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ثالثا : مقابلة مهندسين عمارة يوم السبت الموافق : 25 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .

رابعا : مقابلة أخصائي نظم ومعلومات يوم الأحد الموافق 26 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .