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الأوقاف تعلن مواعيد المقابلة الشخصية للمجموعة الأولى من المتقدمين للعمل بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه على الذين سبق أن تقدموا على الموقع الإلكتروني للوزارة للعمل (مهندسين كهرباء – مهندسين ميكانيكا – مهندسين عمارة – أخصائي نظم ومعلومات) بوزارة الأوقاف بنظام الأجر مقابل العمل الحاصلين على ( الماجستير أو الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف أو تقدير ممتاز أو تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف أو تقدير جيد جدا) ضرورة الحضور للمقابلة الشخصية ، في العاشرة صباحا بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

 

أولاً : مقابلة مهندسين كهرباء يوم الثلاثاء  الموافق 21 / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .

 

ثانياً : مقابلة مهندسين ميكانيكا يوم الأربعاء الموافق   22  / 7 / 2020 م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

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ثالثا : مقابلة مهندسين عمارة يوم السبت  الموافق : 25 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .

 

رابعا : مقابلة أخصائي نظم ومعلومات يوم الأحد الموافق 26 / 7 / 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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