شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء أسامة فاروق مديرا لإدارة الحماية المدنية واللواء انتصار للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات داخل قطاع الحماية المدنية، وتم تعيين اللواء أسامة فاروق مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية، كما تم تعيين اللواء انتصار منصور مديرا للحماية المدنية بالقاهرة خلفا له، نظرا لكفاءتهم فى القطاع ولكونهم من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة فى هذا قطاع الحماية المدنية.

وتخرج اللواء أسامة فاروق من كلية الشرطة عام 1985، وعمل فى مباحث القاهرة ثم تتدرج فى المناصب حتى شغل منصب مدير إدراة غرب للحماية المدنية وتم ترقيته ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية 2018 ليشغل مدير الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، وشارك فاروق خلال عملة بالقاهرة فى إخماد أغلب الحرائق الضخمة التى شهدتها العاصمة ومنها حريق فندق العتبة ومول الموسكى ومستشفى الحسين وحرائق الموسكى بالإضافة للتعامل بكفاءة وحرافية عالية مع حريق خط بترول طريق الإسماعيلية الصحراوى حيث تمت السيطرة عليه خلال وقت قصير وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة نظرا لقربها من محطة وقود، ويشهد للواء فاروق بالكفاءة العالية فى جميع المناصب التى تقدلها.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.