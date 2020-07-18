شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تجرد كاهنا فى المنيا من رتبته الكهنوتية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا قرارا بتجريد أحد الكهنة من رتبته الكهنوتيه وذلك عقب إجراء تحقيقات في وقائع منسوبه إليه. وجاء في قرار التجريد؛ بعد الاطلاع علي الشكاوي الواردة للمطرانية من بعض شعب كنيسة مار جرجس الفكرية أبو قرقاص ومن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعلى المستندات الموجودة بالملف وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تحقيقات المجلس الإكليريكي والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع ..قررنا تجريد القمص رويس عزيزخليل من رتبته الكهنوتية وعودته إلى اسمه العلماني يوسف عزيز خليل. Advertisements

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