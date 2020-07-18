شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى البدوى: الوطنية للصحافة تسعى لاستقرار الحافز المقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تسعى للاستقرار داخل المؤسسات الصحفية بالإعلان عن العلاوة الخاصة مبكرا، والتى سيتم صرفها كحافز مقطوع قدرة 150 جنيها، وذلك حتى يتم القضاء على إثارة البلبلة والتفرغ للعمل.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فى تصريحات صحفية، أن هناك تنسيقا كاملا ما بين النقابة العامة والهيئة الوطنية من أجل تحقيق مصالح العاملين.

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وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أكدت أنه فى إطار جهود الهيئة الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين وإداريين وعمال) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية، قررت الهيئة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً (150 جنيهاً) على أن لا تضم إلى الأجر الأساسى وذلك اعتباراً من 1/7/2020.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت اجتماعها الأول من قبل بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور المستشار عادل بريك، و سامية زين العابدين، والدكتور إيهاب أبوعيش، ووليد عبد العزيز، وسامح عبد الله، وأسامة سعيد، والدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.