شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة الأزهر يتفقد الموقع المقترح لإنشاء فرع الجامعة بمرسى مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من جامعة الأزهر بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، محافظة مرسى مطروح؛ لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح؛ تمهيدًا لدراسة الموضوع، والوقوف على مدى توافر المقومات الماديَّة والبشريَّة.

وأوضح بيان الجامعة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ تلبيةً لرغبة المحافظة في إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بمدينة مطروح عاصمة المحافظة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجامعة كان قد شكل لجنةً؛ لمعاينة المكان المقترح لإنشاء فرع الجامعة بالمحافظة، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

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وقد التقى وفد الجامعة الذي ضم كُلًّا من: نائبي رئيس الجامعة: الدكتور يوسف عامر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، إضافة إلى مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة؛ نائبَ المحافظ السكرتير العام، حيث قاموا بتفقد موقع الأرض المقترح على الطبيعة؛ لدراسة إمكانية وضع حجر الأساس لنواة جامعة الأزهر في محافظة مرسى مطروح.