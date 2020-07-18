شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف..الصحة تقدم نصائح هامة لرضاعة طبيعية آمنة حال إصابة الأم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة والسكان، سلسلة من النصائح الهامة الخاصة بالرضاعة الآمنه حال اصابة الأم بكورونا ، ومنها الحرص علي ارتداء الكمامة الطبية أو القطنية عن الاقتراب من الطفل بالاضافة إلي التخلص من الكمامة بعد استعمالها في سلة مهملات أو عن طريق الغسل بالنسبة للكمامة القطنية .

وتضمنت النصائح ضرورة غسيل اليد بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل لمس الطفل وبعدها وفى حالة العطس والسعال بجب تغطية الفم والانف بمنديل كما يجب مراعاة تطهير الأسطح بشكل دائم .

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وقال بيان لوزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.