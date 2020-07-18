شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الترشح لعضوية لجان النقابة العامة من خلال ملء استمارة الترشح بمبنى النقابة العامة فى 30 شارع رمسيس - بالدور الثانى - مكتب وكيل النقابة، أو من خلال ملئ استمارة إلكترونية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأوضحت نقابة المهندسين، أن الحد الأقصى لتلقى طلبات الترشح يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يتم مراجعة الاستمارات والمرفقات المطلوبة من خلال لجنة مُشكلة من بعض أعضاء هيئة المكتب، ورؤساء النقابات الفرعية، رؤساء الشعب الهندسية التخصصية، وذلك لاختيار المُرشحين.

وكان قد أجرى المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، يوم الاثنين الماضى، انتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة، فى جو ساده الإحترام والود والديموقراطية والشفافية.

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وأسفرت الانتخابات التى جرت عن فوز، المهندس أحمد عثمان وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس محمد عبد العظيم، وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات، المهندس محمود مغاورى أمين عام بالتزكية، المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات، المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، والمهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

وقالت نقابة المهندسين، فى بيان،: إنه بناءاً على دعوة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، لأعضاء المجلس الأعلى فى أجواء ديمقراطية واعية تم عقد الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بأغلبية حضور بلغت 52 عضواً، وفى بداية الجلسة وجه نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم وهنأ الأعضاء الجدد وكذا وجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية .