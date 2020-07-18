شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 50 ألف جنيه مكافأة لأوقاف القاهرة لجهودها فى مشروع صكوك أضاحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف القاهرة من تحقيق الألف صك الرابعة فى مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف ليصل إجمالى ما تم تحصيله حتى الآن 4027 صكًّا ، وبذلك تصبح مديرية أوقاف القاهرة الأولى فى مسابقة العشر الأواخر من ذى القعدة، حيث حصَّلت 2000 صك منذ انطلاق المسابقة فى 22 من ذى القعدة 1441هـ حتى 27 من ذى القعدة خلال (ستة أيام) فقط.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 2000 صك الجديدة فى موعد أقصاه الثلاثاء 21/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.