الصفحات الرسمية للجنة العليا للأخوة الإنسانية تحتفى باليوم العالمى لنيلسون مانديلا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصفحات الرسمية للجنة العليا للأخوة الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، والذي يواكب الـ18 من يوليو كل عام، وذلك اعترافاً بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في نشر ثقافة السلام والحرية.

وواكبت الصفحات الرسمية للجنة احتفال هذا العام والذي يأتي تحت عنوان "اتخاذ إجراءات وحفز التغيير"، حيث أشارت إلى أن العلم والغذاء من الحقوق والاحتياجات الأساسية للإنسان التي يجب أن تصان، موضحة أن وثيقة الأخوة الإنسانية أكدت أن حماية حقوق المستضعفين ضرورة دينية ومجتمعية يجب العمل على توفيرها وحمايتها.

ووجهت اللجنة رسالة إلى العالم بضرورة التفاعل مع هذه المناسبة باظهار المساندة لإنهاء الفقر وصناعة الفرق في حياة الناس، مؤكدة أنه بالتضامن الإنساني والجهود المشتركة يمكن للإنسانية أن تتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك حين تتضافر الجهود وتتآلف القلوب وتتعزز القيم الأخلاقية في المجتمعات.

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وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في 18 يوليو من كل عام، باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، لتذكير العالم بالمبادئ التي تبناها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل.

ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات انتشار جائحة كورنا، حيث أكد السيد أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته للعالم بهذه المناسبة، أن الاحتفال باليوم العالمي لنيلسون مانديلا في ظل هذه الجائحة يدعو قادة العالم أن يعترفوا بالأهمية الحيوية لوحدة الصف والتضامن، مشيرا إلى أننا في يوم مانديلا يجب أن نكون جزءا من السعي لمستقبل أفضل من الكرامة والفرص والرخاء لجميع الناس على كوكب معافى.