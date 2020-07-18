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تخصيص أول جناح بمعرض بلجراد للكتاب احتفالاً بالذكرى الـ50 لإنشاء المنظمة الدولية للفرانكفونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى"، أعضاء مجلس إدارة معرض بلجراد الدولى للكتاب بمقر السفارة، بحضور سفير فرنسا في بلجراد.

وصرح "الجويلى"، بصفته رئيس مجموعة سفراء الدول الفرانكفونية في بلجراد، بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تخصيص جناح للفرانكفونية لأول مرة بالدورة الـ 65 للمعرض المقرر إقامته في الفترة من 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرانكفونية، معتبراً هذه المبادرة استمراراً للدور النشط الذى تضطلع به مصر في المنظمة منذ تأسيسها، ورئاسة الراحل الدكتور بطرس غالى لأمانتها العامة.

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وفى نشاط متصل، افتتح السفير عمرو الجويلى، بصفته رئيس المجموعة، معرض الكتب الفرانكفونية المترجمة إلى اللغة الصربية الذى أقيم بالمعهد الفرنسي في بلجراد، شاملاً مؤلفات لـ 94 كاتب من 19 دولة من ضمنها مصر.

 

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وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات حالية لترجمة الأدب المصرى من اللغة العربية إلى الصربية كإحدى نتائج مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة السابقة للمعرض في أكتوبر الماضى من خلال للهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم على الحاج.

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