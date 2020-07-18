شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى ترضعى ابنك وأنتِ مصابة بفيروس كورونا المستجد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" من أجل رضاعة طبيعية آمنة للأطفال الرضيع، مشددة على ضرورة أن ترتدي الأم الكمامة الطبية أو القطنية عند الاقتراب من الطفل أثناء رضاعته.

ونصحت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الأمهات بضرورة التخلص من الكمامة الطبية بعد استخدامها فى سلة المهملات، أو غسل الكمامة القطنية عقب الاستعمال مباشرة.



وزارة الصحة على فيسبوك

وشددت وزارة الصحة على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل لمس الطفل وبعده، إضافة إلى تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس من خلال ثنى المرفق أو منديل ورقى، ثم التخلص من المنديل فورا فى سلة المهملات، فضلا عن تنظيف وتطهير أى أسطح تلمسها الأم.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.