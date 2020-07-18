شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس جوهر عزمى راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تنصيب القس جوهر عزمي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور، اليوم السبت، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وسنودس النيل الإنجيلي، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والشيخ يوسف السعداوي مدير إدارة الأوقاف بالعبور، والكاتب الصحفي سليمان شفيق، والكاتب والمفكر كمال زاخر، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمدينة العبور، كما تم خلال الحفل الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والخاصة بعودة فتح الكنائس.

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وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب حفل التنصيب، وقال في كلمته: "نتوجه بالشكر إلى الله أولًا على اجتماعنا الأول أثناء جائحة كورونا، كما نثمن الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، والدور غير المسبوق في حماية مصر، فقد شعرنا أن لنا وطنًا يحمينا، ونصلي إلى الله من أجل حماية وسلامة بلادنا، كما نبارك ونهنئ القس جوهر عزمي وأسرته وشعب الكنيسة، بتنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعبور".

كما شارك في برنامج الحفل، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل والفاضل القس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ صموئيل باقي، نائب رئيس السنودس، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، القس ناصر كتكوت، الأمين العام لمجلس الكنائس الرسولية بمصر، والقس عاطف سيدهم، رئيس مجمع كنائس المثال، والقس عادل هارون، رئيس كنائس نهضة القداسة، والقس يوسف بطرس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر، والقس سامح لطفي، رئيس اللجنة الروحية لمجمع القاهرة الإنجيلي، والقس تامر سعيد، راعي الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد، والقسيس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ رضا البطل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعبور.