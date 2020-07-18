شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة دولية أون لاين بجامعة حلوان تتوقع تعافى السياحة العالمية بحلول 2022.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الويبينار العلمي الرقمى تاثيرات جائحة كورونا على السياحة والاقتصاد والذي افتتحه الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وبحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع العلمي وبحضور عدد من العلماء والباحثين في مجالى السياحة والاقتصاد من انحاء العالم .

وشاركت بالتنسيق الدكتورة رانيا دنانة مستشار العلاقات الثقافيه وادارة الفعاليات الكبرى بجامعة حلوان ، وبالتنسيق الاكاديمى الدكتورة وصال محمد أبوعلم الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة جامعة حلوان ،حيث يلقى الويبينار العلمي الضوء على ما يعانى منه قطاعي الاقتصاد والسياحة نتيجة الجائحة ويفتح آفاق جديدة لمجابهة الوضع الحالى.

وعقدت فعاليات الجلسة الأولى بعنوان "أثر جائحة COVID 19 على صناعة الضيافه والاقتصاد السياحى" وادارها دكتور وصال محمد أبوعلم أستاذ متفرغ بقسم الدراسات السياحية - كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والمنسق الأكاديمي للحدث، الدكتور أحمد فوزى استاذ بقسم الإدارة الفندقية -كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وناقشت الدكتورة اميرة حسن ،والدكتورة نيفين منصور الأساتذة المساعدين بقسم الإدارة الفندقية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان الاجراءات الوقائيه من كوفيد 19 وآثارها علي رضا العملاء: بالتطبيق علي مطاعم الخدمه السريعه حيث أن فيروس كورونا (كوفيد 19) أصبح وباءًا عالميا فقد أصدرت منظمه الصحه العالميه (WHO) مجموعه من الإجراءات الوقائيه للحد من انتشار الفيروس في جميع انحاء العالم حيث كان لهذه الإجراءات آثار سلبيه كبيره علي صناعه الضيافه خاصه بعد وضع قيود علي حركه السياحه والسفر، ومنع التجمعات الاجتماعيه، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الفنادق والمطاعم، ونتيجه لهذه القررارات لجأت العديد من المطاعم إلى الاعتماد علي خدمه التوصيل والطلبات الخارجيه لفتره كبيره، وعلي الرغم من السماح مؤخرًا باعاده فتح المطاعم بشكل تدريجي في مصرمع اتخاذ كافه الإجراءات الوقائيه التي فرضتها الحكومه لمنع انتشار الفيروس إلا أن معظم العملاء مازلوا يشعرون بالقلق والتردد لارتياد المطاعم لذلك كان من الضروري علي إداره المطاعم تفعيل أستخدام هذه التدابير الوقائيه لتشجيع العملاء وطمأنتهم واستعاده الثقه مره اخرى.

وعرض علاء خليفة خبير التسويق السياحي الدولي والتحول الرقمي لقطاع السياحة والطيران بحث يوضح الطرق المبتكرة لزيادة الطلب على الفنادق لتسليط الضوء على الطرق الفعالة التي يمكن أن تتبعها الفنادق للبدء باستخدام أدوات التسويق الرقمي التي توفر تجربة متسقة ومتعددة القنوات لنزلاء الفندق.

وعرض الدكتور تامر عباس، والدكتورة فاتن حسين بقسم الإدارة الفندقية كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان تقييم الإجراءات الإحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى قطاع الفنادق المصرى وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الإجراءات الإحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى قطاع الفنادق المصرى، وتضمنت الإجراءات الإحترازية المصرية مايلى: إرشادات عامة لمؤسسات الضيافة (مثل لوائح التشغيل ، التنظيف والتطهير ، دورات المياه ، المصاعد) ، إجراءات النظافة والسلامة للموظفين ، استقبال الضيوف ، الإقامة ، غرف الطعام ، المطبخ ، الصالة الرياضية والنادى الصحى ، حمامات السباحة والشواطئ ، الملاهى الليلية ، الحفلات والمناسبات الإجتماعية ، العيادات والمستشفيات ، والتعامل مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وناقشت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، تأثير كوفيد 19 على الاقتصاد السياحى "للتعرف على مدي تأثر اقتصاديات السياحة في مصر بعد جائحة الكورونا، والتداعيات على قطاع السياحة وكيف تعاملت الحكومة المصرية مع الامر وتأثيره على الطلب والعرض سواء من ناحية الايرادات المتحققة او من ناحية توقعات السياحة في المدي القصير او المدي المتوسط وما يستوجب عمله ازاء ذلك.

وعرض الدكتور سامح سليمان الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الفندقية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتورة نانسي نصري مدرس بمعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بحث حول أهمية النظافة كأحد العوامل الرئيسية فى اختيار أحد وسائل الأقامة المختلفة، وكذلك الاجراءات التى اتبعتها مؤسسات الاقامة (الفنادق – المنتجعات – القرى السياحية) للحفاظ على رضاء النزلاء وخاصة بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).

وخلال فعاليات الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "أثر جائحة COVID 19 على السياحه والطيران" وادارها الدكتور وصال محمد أبوعلم أستاذ متفرغ بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة جامعة حلوان، والدكتور داليا سليمان أستاذ بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة جامعة حلوان، وقدم الدكتور ديمتريس بوهاليس استاذ تكنولوجيا المعلومات والتسويق الالكترونى ومدير مركز السياحة الإلكترونية و نائب مدير المركز الدولي للسياحة و أبحاث الضيافة، جامعة بورنموث إنجلترا ورقة بحثية بعنوان:"الخدمة الذاتية الذكية واللحظية فى عصر كوفيد 19" وكيف أن الخدمة الذكية وبشكل فورى تعد ثورة فى صناعة السياحة والضيافة ، كما انها تغير احوال السوق وصناعة السياحة عالميا، ويعد هذا تحدى للمؤسسات والمنطمات السياحية لإعداد الاستراتيجيات الملائمة لاعادة وضعهم فى السوق ولمواجهة المنافسة.

وقدم محمد مصطفي الباحث بماجستير النقل الجوي كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بحث عن تأثير فيروس كورونا على مقدمى خدمات الملاحة الجوية بالإضافة الى احتياطات السلامة واجراءات التعافى واستعادة التشغيل الطبيعى.

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وناقش الدكتور سعيد بطوطى أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي ، كلية الاقتصاد ، جامعة جوته ، فرانكفورت ، عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا موضوع عنوانه الوضع الحالى للسياحة العالمية وماذا يجب فعله للتعافى السريع وتناول فيه تحليل الوضع الراهن للسياحة العالمية وكيفية تطبيق البروتوكول العالمى للحفاظ على صحة السائحين وتأمين المسافرين لتشجيعهم على السفر والسياحة.

وعرضت الدكتورة غادة فرحات المدرس بقسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بحث حول فيروس كرونا والمقاصد السياحية: المخاطر والتحديات.

كما قدم الدكتور اندرياس باباثيودورو أستاذ علم اقتصاد صناعة السياحة والطيران جامعة إيجة اليونان موضوع بعنوان تأثيرات كوفيد 19 علي الطيران والسياحة تناول الموضوع التحديات التي تواجهها السياحة إثر تفشي جائحة كوفيد 19، حيث أن النشاط السياحي أثبت سابقا مرونته في مواجهة الصعوبات علي الأمد المتوسط والبعيد، لذا فمن المتوقع أن يسترد النشاط السياحى عافيته بداية من 2022 مع المزيد من إجراءات الصحة والسلامة ليصبح ذلك جزءا أصيلا من النظام السياحي في المستقبل.