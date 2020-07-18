شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أول جناح بمعرض بلجراد للكتاب احتفالاً بذكرى إنشاء المنظمة الدولية للفرانكفونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير مصر لدى صربيا، عمرو الجويلى، أعضاء مجلس إدارة معرض بلجراد الدولى للكتاب، بمقر السفارة، بحضور سفير فرنسا في بلجراد.

وصرح «الجويلى»، بصفته رئيس مجموعة سفراء الدول الفرانكفونية في بلجراد، بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تخصيص جناح للفرانكفونية لأول مرة بالدورة ال٦٥ للمعرض المقرر إقامته في الفترة من ٢٤ أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرانكفونية، معتبراً هذه المبادرة استمراراً للدور النشط الذي تضطلع به مصر في المنظمة منذ تأسيسها، ورئاسة الراحل الدكتور بطرس غالى لأمانتها العامة.

وفى نشاط متصل، افتتح السفير عمرو الجويلى، بصفته رئيس المجموعة، معرض الكتب الفرانكفونية المترجمة إلى اللغة الصربية الذي أقيم بالمعهد الفرنسي في بلجراد، شاملاً مؤلفات ل٩٤ كاتب من ١٩ دولة من ضمنها مصر.

وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات حالية لترجمة الأدب المصرى من اللغة العربية إلى الصربية كإحدى نتائج مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة السابقة للمعرض في أكتوبر الماضى من خلال للهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم على الحاج.

سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى يستقبل أعضاء مجلس إدارة معرض بلجراد الدولى للكتاب

سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى يستقبل أعضاء مجلس إدارة معرض بلجراد الدولى للكتاب