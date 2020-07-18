شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح مشروع مجمع مواقف الشهداء المطور بتكلفة 3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجى المطور بتكلفة (3) مليون جنيه والمقام على مساحة4500 م وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

أكد المحافظ على أن الهدف من إقامة المشروع القضاء على المواقف العشوائية والحد من الإزدحام وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل سوق نموذجى بمركز الشهداء بالإضافة إلى إستكمال تطوير ورصف الشارع الرئيسى للمدينة مرورا بالمستشفى العام وحتى موقف السيارات الجديد.

يذكر محافظ المنوفية خلال جولتة الميدانية المفاجئة لمركز الشهداء في ديسمبر الماضى قد سبق ووجه رئيس المدينة بضرورة إيجاد مكان بديل لموقف سيارات الأجرة العشوائى واستغلال موقع الموقف القديم في انشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وأبناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.