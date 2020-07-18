شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مستقلًا و24 حزبيًا تقدموا لخوض منافسات «الشيوخ» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية أبوابها في تمام الثانية ظهرًا اليوم، تمهيدًا لبدء مرحلة تلقي التظلمات والطعون، قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تجرى يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

وتلقت لجنة الانتخابات طلبات الترشح على مدار 8 أيام بدءًا من السبت 11 وحتى السبت 18 يوليو الجاري.

ووفقًا للأرقام المعلنة من المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، وعددها 7 مقاعد، 72 مرشحًا، بينهم ١٢ سيدة وانقسم المرشحون إلى 48 مرشحًا مستقلًا و24 مرشحا حزبيًا.

وبالنسبة للسيدات، بلغ عددهن 12 جميعهن مستقلات، عدا واحدة، وهن كل من «مايسة السيد، صافيناز عبدالعزيز، هايدي حسن، ماجدة محمود، نعمة عبدالكريم، علا محمد مرتضى، ثناء محمد سلام، تهاني فهمي، حنان بكر، دعاء مال، إيمان جمال الدين، سحر حسين».

وجاءت خريطة مرشحي الأحزاب لتدل على تصدر مستقبل وطن الأحزاب المتنافسة على المقاعد الفردية بالعاصمة الثانية بـ 6 مرشحين، يليه حزب حماة الوطن بـ 5 مرشحين، وحزب النور بـ 4 مرشحين، والإصلاح والنهضة بمرشحين اثنين.

بينما تخوض 7 أحزاب هي «الوفد، الشعب الجمهوري، مصر بلدي، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الوفد الجديد» انتخابات الشيوخ في الإسكندرية على المقاعد الفردية بمرشح واحد لكل منها.

وبالنسبة لمرشحي القوائم تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، 3 قوائم عن محافظات غرب الدلتا، الأولى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والثانية «الاتحاد» والقائمة الثالثة «القائمة المصرية.. تحيا مصر» .

وتضم كل قائمة محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، ويمثلها 15 مرشحًا، منهم 7 مرشحين عن الإسكندرية، و7 عن البحيرة، بالإضافة إلى مرشح عن محافظة مطروح.

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ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعدًا بـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وجاء تمثيل المرأة بـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» بعدد 3 مقاعد منهم مقعدين بالإسكندرية، وهن «الدكتور هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ودينا محمد هلالي من حزب الحرية المصري».