شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لـ«الشيوخ» يتوافدون على لجان تقديم أوراق الترشح قبل الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في المحافظات عملها، السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ففي القليوبية، شهدت لجنة تلقي أوراق المرشحين بمحكمة بنها الابتدائية هدوءًا في اليوم الأخير للتقدم قبل غلق باب الترشح، اليوم السبت، حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 54 مرشحًا، بعد تقدم 3 مرشحين بينهم سيدة واحدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 سيدات.

وفي المنيا، استقبلت اللجنة مرشحًا واحدًا فقط، معلمًا أزهريًا، وقام عدد من المستقلين ومرشحي قائمة حماة الوطن بتجهيز أوراق ترشحهم لتقديمها في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لغلق باب الترشح، وأجرى 23 من راغبي الترشح الكشف الطبي.

وفي الأقصر، تقدم 22 مرشحًا محتملا بأوراقهم حتى أمس، فيما استقبل مستشفى الأقصر العام وأرمنت التخصصي 27 مرشحًا محتملا، تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الشاملة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات مع المجالس الطبية المتخصصة.

وفي الشرقية، ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى 50 مرشحًا، جميعهم بالنظام الفردي، فيما تقدم تحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» بأوراق ترشح قائمة الدائرة التي تشمل «قطاع شرق الدلتا» لخوض الانتخابات.

وفي أسوان، تقدم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم، حتى أمس، وسط تطبيق إجراءات احترازية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار.

وفي البحيرة، تقدم 10 مرشحين جدد بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليرتفع عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية إلى 36 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد.

وفي شمال سيناء، تقدم خلال الأيام الماضية 6 مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ: وهم 4 مستقلين، وسيدة عن حزب مصر القومى، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وفي قنا، أنهت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمقر محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس اللجنة، والمستشار محمد أبوالمجد عيسى، نائب رئيس اللجنة، أعمال استقبال طلبات الترشح بإجمالي 47 مرشحًا بينهم 6 سيدات.

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وفي بني سويف، أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، في الثانية ظهر اليوم، باب تلقي قبول أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى ٢٤ مرشحًا.

وخُصص لمحافظة بني سويف ٣ مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبًا.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، قد أنهت الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفى بنى سويف التخصصى وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي (القومسيون)، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.