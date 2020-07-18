شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الشيشة.. محافظ كفر الشيخ يقرر غلق مقهى بسيدي سالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، غلق أحد المقاهي بسيدي سالم، وتحرير محضر لصاحب المقهى لضبطه مجموعة من الشيش بالمقهى، مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة قام بها المحافظ، وأثناء جولته بمدينة سيدي سالم كان بطريقه أحد المقاهي، فتوقف وفاجأ المقهى ليتأكد من تنفيذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ففوجئ بمجموعة من الشيش داخل المقهى بالمخالفة لتلك التعليمات، فأمر بالتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وغلق المقهى واتخاذ الاجراءات القانونية لصاحبه.

وأثناء جولته أيضا لاحظ وجود عدد من عمال البناء يستكملون شدة بالطابق الثاني على أرض زراعية، واستدعى شريف نجم، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وأمر بمراجعة المبنى وإزالة المخالفات.

وحذر محافظ كفرالشيخ من البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المقصرين في عدم إزالة التعديات.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يغلق مقهى بسيدي سالم لضبطه مجموعه من الشيش بالمقهي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يغلق مقهى بسيدي سالم لضبطه مجموعه من الشيش بالمقهي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يغلق مقهى بسيدي سالم لضبطه مجموعه من الشيش بالمقهي

اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يغلق مقهى بسيدي سالم لضبطه مجموعه من الشيش بالمقهي